Во Владимирской области 12 мая коронавирус подтвержден у 24 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 12 мая лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 случая в Муромском, Ковровском, Александровском, Собинском и Селивановском районах, по 1 случаю в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185512 случаев заболевания (51384 сл. в г. Владимире, 20151 сл. в Муромском, 21960 сл. в Ковровском, 6569 сл. в Петушинском, 8901 сл. в Кольчугинском, 11269 сл. в Александровском, 7430 сл. в Юрьев-Польском, 16766 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3682 сл. в Собинском, 2122 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4312 сл. в Камешковском, 3421 сл. в Гороховецком, 4721 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6437 сл. в Суздальском, 2414 сл. в Селивановском).