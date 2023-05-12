Владимирский филиал Россельхозцентра подарил цветы для городских клумб

фото предоставлено владимирским филиалом Россельхозцентра

Сотрудники филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области побывали в гостях в Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» с полезными подарками: привезли посадочный материал для цветочных клумб. Начальник отдела семеноводства Яна Балахнина передала педагогам и их воспитанникам лилии, лилейники, очитки, хосты, молодило и пряные травы.

Ежегодно летом педагоги АРДИ «Свет» организовывают занятость своих воспитанников в формате трудового лагеря. В перечне дел ребят – благоустройство дворовых территорий и закрепление навыков по уходу за цветниками. Под присмотром учителей в мае они сами оформляют выделенные им мэрией клумбы (в том числе на главных улицах города и возле Городского дворца культуры), плюс разбивают цветники возле девяти своих учебных квартир и Детского центра «Мишутка и его друзья».

– Отрадно видеть, что ребята заняты такими полезными делами, а нам очень приятно помочь им делать наш город ярче, красивее и зеленее. Все цветы, которые мы передаем, отлично приживаются на клумбах и в палисадниках. Они не только красиво цветут, некоторыми можно формировать «живые» бордюры, а пряные травы пригодятся еще и для того, чтобы после трудового дня заварить вкусный витаминный чай, – отметила Яна Балахнина.