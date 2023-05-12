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НовостиПроисшествия12 мая 2023 7:27

В Коврове местный житель осужден за продажу боевой гранаты со взрывателем

Теперь ему предстоит отбывать срок в колонии строгого режима
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УФСБ России по Владимирской области

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства совместно с коллегами из регионального главка полиции в ходе оперативных мероприятий задержали 49-летнего жителя Коврова, который оказался причастен к незаконному сбыту взрывных устройств.

Следствие и суд установили, что в октябре минувшего года мужчина продал гранату РГД-5 со взрывателем УЗРГМ за 5000 рублей.

С учетом всех обстоятельств Ковровский городской суд признал его виновным и приговорил к 4 годам колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.