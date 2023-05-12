Во Владимирской области через счета эскроу уже куплено 3089 квартир

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Владимирское отделение Центробанка России сообщает, что владимирцы все чаще покупают жилье через счета эксроу. Всего было куплено 3089 квартир.

Раскрыто 3089 счетов: владимирцы получили ключи от квартиры, а застройщикам перечислено более 8,5 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Будущие владельцы квартир в новостройках к концу I квартала этого года также разместили на 2868 счетах эскроу средства в размере 8,5 млрд рублей. Средняя сумма на одном счете составила около 3 млн рублей, на 400 тысяч больше, чем годом ранее.

«Благодаря переходу к механизму проектного финансирования покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопасней и проще для граждан. Средства участников долевого строительства хранятся на счетах эскроу в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию», - пояснила управляющий Отделением Владимир Надежда Калашникова.

Строительные компании для возведения домов могут использовать собственные средства или брать кредит в банке. К 1 апреля 2023 года для застройщиков были открыты 65 кредитных линий на 18 млрд рублей.