Хирурга из Владимирской области наградили медалью за героизм,проявленный в зоне СВО

Фото из телеграм-канала Александра Цыганского.

Хирурга из Владимирской области Магомедхалила Хизриева за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине, наградили медалью «За спасение погибавших». Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания 33 региона Александр Цыганский. Депутат ЗС передал слова, сказанные врачом после получения награды.

"Награда, конечно, неожиданная, очень приятная. Будем её с гордостью носить, но, оказывая помощь раненым, мы не думаем ни о каких наградах", сказал Магомедхалил Хизриев.

Хизриев работал в Александровской ЦРБ хирургом, несколько раз обращался в военкомат, что бы отправиться добровольцем на фронт, но ему отказывали и только после личного вмешательства губернатора Александра Авдеева, он отправился служить в отдельный медицинский батальон. На его счету уже сотни спасенных жизней российских бойцов.