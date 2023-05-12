Благоустройство парка "Добросельский" завершат в этом году

фото со страницы Дмитрия Наумова в ВКонтакте

Глава города Дмитрий Наумов провел рабочую встречу в парке «Добросельский». Общественное пространство реконструируется в три этапа. По словам мэра, есть моменты, которые необходимо доработать: более детального внимания требует доработка системы озеленения паркового пространства, есть недостатки в обустройстве инфраструктуры, которые необходимо устранить.

Жители, в свою очередь, жалуются на сломанную спортивную площадку и поломанные лавочки. В городской администрации сообщили, что проведение ремонтных работ по восстановлению оснований тренажеров с их последующей установкой запланировано на лето.

В рамках реновации в середине июня будет готова входная группа. Комплексное благоустройство парка планируется завершить в этом году.