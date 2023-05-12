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НовостиПроисшествия12 мая 2023 6:14

Ковровчанка украла деньги сожителя и потратила их в ночных клубах

Также дама купила одежду, дорогой телефон и оплатила аренду жилья
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи отдела полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи в отношении 42-летней горожанки.

По версии следствия, в феврале женщина узнала, что ее новый сожитель купил недвижимость, и деньги ему перечислили на банковский счет. Тогда у дамы созрел план, следуя которому она похитила банковскую карту мужчины, а также его сотовый телефон, чтобы тому не приходили уведомления о списании денег.

После этого ковровчанка месяц развлекалась в ночных клубах, покупала одежду, приобрела дорогой мобильный телефон, а также оплатила съемное жилье и поездки во Владимир.

Как только о краже стало известно и владелец обратился в полицию, женщину вычислили и задержали. Женщина признала вину, и отдала сожителю в счет погашения долга купленный ей дорогой аппарат. Остальную сумму вернуть она не смогла.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.