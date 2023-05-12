Новый прокурор Иван Грибов взял на контроль ремонт в школе №2 Гусь-Хрустального

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Прокурор Владимирской области Иван Грибов провел первый выездной прием в Гусь-Хрустальном.

Местные жители обратились к главе надзорного ведомства с наиболее волнующими их вопросами: о несоблюдении жилищного законодательства, нарушениях в сфере ЖКХ и капитального ремонта многоквартирных домов, ненадлежащем состоянии автомобильных дорог, неверном расчёте пенсий и пр.

Одной из заявительниц был поставлен вопрос о ненадлежащем состоянии одного из корпусов школы №2. Глава надзорного ведомства выехал в школу, где совместно с директором образовательного учреждения осмотрел здание и обсудил имеющиеся проблемы.

Установлено, что 12 марта из-за резкого потепления, дождя и таяния снега произошла протечка кровли корпуса школы: повреждены потолки лестничных проемов, коридора второго этажа, некоторые кабинеты, система электроснабжения второго этажа. На сегодняшний день стоимость ремонтных работ составляет более 3,7 млн рублей. Денежные средства образовательному учреждению не выделены, уточняют в областной прокуратуре.

Гусь-Хрустальному межрайонному прокурору дано поручение о незамедлительном принятии мер прокурорского реагирования, направленных на проведение в школе необходимых ремонтных работ и обеспечение ее готовности к началу нового учебного года.