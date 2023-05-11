Во Владимирской области 11 мая коронавирус подтвержден у 27 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 11 мая лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 случаев во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Муромском, по 2 заболевших в Юрьев-Польском и Ковровском районах, по 1 случаю в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Собинском, Гороховецком, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185488 случаев заболевания (51378 сл. в г. Владимире, 20149 сл. в Муромском, 21958 сл. в Ковровском, 6569 сл. в Петушинском, 8900 сл. в Кольчугинском, 11267 сл. в Александровском, 7429 сл. в Юрьев-Польском, 16763 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3680 сл. в Собинском, 2122 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4311 сл. в Камешковском, 3421 сл. в Гороховецком, 4720 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6436 сл. в Суздальском, 2412 сл. в Селивановском).