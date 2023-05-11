Во Владимирской области заключенному добавили срок за то, что не сообщил о вербовке в террористы

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, Ковровским городским судом вынесен приговор 33-летнему заключенному, который обвинялся в несообщении в органы власти о лицах, совершающих склонение, вербовку и иное вовлечение людей в террористическую деятельность.

Ранее в региональном главке ФСБ сообщалось о том, что в одной из колоний на территории Владимирской области были выявлены пятеро заключенных, занимавшихся вовлечением других узников в деятельность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) после освобождения.

При этом их сокамерник все знал, но сообщать властям не стал, так что в итоге сам оказался на скамье подсудимых. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 5 месяцам колонии, так что с учетом неотбытой части наказания ему предстоит провести в заключении 9 лет и 7 месяцев.