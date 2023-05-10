Во Владимирской области за неделю задержано 136 пьяных водителей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю на всей территории региона зарегистрировано 29 ДТП, в которых погибли четыре человека и 33 получили различные травмы, включая троих детей.

Еще 301 авария обошлась без пострадавших.

В то же время, было выявлено 136 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, либо отказались проходить медицинское освидетельствование. По всем фактам собраны административные материалы, либо назначены проверки.