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НовостиОбщество10 мая 2023 13:48

Во Владимирской области за неделю задержано 136 пьяных водителей

Таковы результаты работы инспекторов ГИБДД за прошедшие семь суток
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю на всей территории региона зарегистрировано 29 ДТП, в которых погибли четыре человека и 33 получили различные травмы, включая троих детей.

Еще 301 авария обошлась без пострадавших.

В то же время, было выявлено 136 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, либо отказались проходить медицинское освидетельствование. По всем фактам собраны административные материалы, либо назначены проверки.