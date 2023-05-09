В Гороховецком районе открыли мемориальную доску военнослужащему, погибшему в СВО

Фото со страницы Игоря Игошина в ВК.

В селе Гришино Гороховецкого района открыли мемориальную доску в память о погибшем в ходе специальной военной операции на Украине Алексее Хомякове. Об этом на своей странице в ВК сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

"Алексей Хомяков - русский солдат из села Гришино Гороховецкого района погиб, выполняя задачи СВО. А главная награда - Орден Мужества присвоена ему посмертно за героизм, проявленный в Херсоне. В родном селе вчера (7 мая - Ред.) земляки открыли мемориальную доску в знак памяти Алексея Хомякова. На мероприятие пришли жители села, родные, близкие солдата. Люди минутой молчания почтили память воина, возложили цветы", - написал депутат.