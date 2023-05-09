Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 9:51

Волонтер из Владимирской области принял участие в Параде Победы на Красной Площади

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области.

Фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области.

Волонтёр из Вязников Мария Дудорова приняла участие в сопровождении Парада Победы на Красной площади. В числе 100 лучших добровольцев со всей страны – «Послов Победы» - она приехала в Москву, чтобы принять участие в организации ключевых мероприятий к наступающему Дню Победы.

Участники слёта проходят специальную образовательную программу - по истории, особенностям работы с ветеранами, специфике волонтёрского сопровождения массовых мероприятий, командообразованию.

«Очень волнительно! Не верится, что я, обычная девушка из Вязников, принимаю участие в событиях всероссийского масштаба. Эмоции зашкаливают! Связь времён и поколений – она осязаема здесь. Это очень мощно!» - эти слова Марии опубликовал телеграм-канал Правительства Владимирской области.

Мария Дудрова вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы. Москва», рассказав историю собственных родных – прадеда и прабабушки, которые внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.