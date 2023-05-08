Во Владимирской области сгорело заброшенное здание

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

7 мая в 22.08 загорелось заброшенное здание на улице Островского в Киржаче. Огонь полностью охватил здание площадью 600 квадратов.

В региональном управлении МЧС уточняют, что вызов спасателям поступил поздно, поэтому к их прибытию здание было полностью объято огнем. В результате пожара сгорела кровля и конструкция здания.

Погибших и пострадавших нет. На месте ЧП работали 20 человек и пять машин.

Причины пожара неизвестны, однако местные жители думают, что это был поджог, чтобы остановить снос дома, жителей которого расселили еще в марте.