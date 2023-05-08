Владимирские полицейские поздравили ветеранов с Днем Победы

фото с сайта городской администрации

Накануне сотрудники владимирской полиции, члены Общественного совета при городском УМВД России вместе с владимирскими школьниками по традиции организовали концертные программы во дворах домов, где живут ветераны органов внутренних дел – участники Великой Отечественной войны Михаил Дворников и Борис Павлов.

Участники праздничного мероприятия организовали импровизированную сцену в кузове фронтового грузовичка. Сотрудники полиции вместе с детьми читали стихи и пели песни военных лет под аккомпанемент исполнителей горУВД и оркестра владимирской полиции. К праздничному действу присоединились жители. Воссоздать атмосферу военных лет помогла и полевая кухня.

С наступающим Днем Победы поздравил начальник горУМВД полковник полиции Илья Исаченко. Поздравительный адрес и памятные подарки вручили ветеранам Великой Отечественной войны председатель Совета ветеранов УМВД России по городу Владимиру подполковник милиции в отставке Владимир Бусыгин и член Общественного совета при горУМВД России Виктория Туркова. Также ветеранов поздравили с их соседи, жители окрестных домов.