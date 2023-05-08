Во Владимирской области 8 мая коронавирус подтвержден у 30 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 8 мая лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

13 случаев во Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Юрьев-Польском, по 2 заболевших в Муромском и Ковровском районах, по 1 случаю в Кольчугинском, Гороховецком и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185408 случаев заболевания (51352 сл. в г. Владимире, 20137 сл. в Муромском, 21950 сл. в Ковровском, 6568 сл. в Петушинском, 8898 сл. в Кольчугинском, 11266 сл. в Александровском, 7424 сл. в Юрьев-Польском, 16749 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3679 сл. в Собинском, 2122 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4310 сл. в Камешковском, 3418 сл. в Гороховецком, 4716 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6435 сл. в Суздальском, 2411 сл. в Селивановском).