Во Владимире на Клязьме спасена упавшая с моста 16-летняя девушка

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.34 сотрудникам Единой дежурно-диспетчерской службы по телефону «112» поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что воды Клязьмы уносят человека.

На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области, которые обнаружили утопающего, добрались до него и вытащили на берег.

Выяснилось, что в водах Клязьмы оказалась 15-летняя девушка. К счастью, она оказалась жива. Ее тут же передали подоспевшей бригаде «скорой помощи», которая увезла ее в больницу.

В региональном главке МЧС в связи с этим напоминают о том, что купальный сезон открывать преждевременно, и настоятельно рекомендуют взрослым знать, куда направляются их дети.

Как уточнили в Министерстве региональной безопасности Владимирской области, девушка упала в воду с автомобильного моста. По факту случившегося в полиции проводят проверку.