Во Владимирской области подтверждено 32 новых заражения коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с 12 заболевшими, на втором Гусь-Хрустальный, где выявлено пять новых случаев.

В Ковровском районе подтверждено три новых заражения коронавирусом, в Муромском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах по два, в Петушинском, Александровском, Гороховецком, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 185378 случаев заражения коронавирусной инфекцией.