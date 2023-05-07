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НовостиЗдоровье7 мая 2023 7:18

Во Владимирской области подтверждено 32 новых заражения коронавирусом

Такие сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 7 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с 12 заболевшими, на втором Гусь-Хрустальный, где выявлено пять новых случаев.

В Ковровском районе подтверждено три новых заражения коронавирусом, в Муромском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах по два, в Петушинском, Александровском, Гороховецком, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 185378 случаев заражения коронавирусной инфекцией.