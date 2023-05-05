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НовостиОбщество5 мая 2023 14:11

Во Владимире после майских праздников начнут ремонт улицы Чапаева

Также в это же время отремонтируют улицу Крайнова
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает горадминистрация Владимира, сразу после майских праздников дорожники приступят к капитальному ремонту проезжей части улицы Чапаева от дома №14 по улицы Василисина до выезда на проспект Ленина, а также на улице Крайнова от проспекта Ленина до улицы Ново-Ямская.

На первой улице подрядчикам предстоит отремонтировать 6420 квадратных метров проезжей части и 1436 квадратных метров тротуара, работы должны завершить до середины июля.

На улице Крайнова починят 2495 квадратных метров дороги и 343 квадратных метра тротуара, причем сроки окончания ремонта те же самые.