Во Владимире мужчина обвиняется в совершении трех краж подрядной

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники отдела полиции по Фрунзенскому району задержали 25-летнего жителя Юрьев-Польского, который обвиняется в совершении на территории Владимира трех краж.

По версии следствия, в один из апрельских дней парень пробрался в служебное помещение одного из городских образовательных учреждений, откуда украл 2500 рублей.

Уже на следующий день он влез в торговый ларек и украл оттуда наличные, но сумма оказалась совсем небольшой.

Наконец, в тот же день юрьевпольчанин пытался украсть товары из продуктового магазина на 2000 рублей, но ничего не вышло.

После задержания молодой человек сознался в кражах, по всем трем фактам, включая покушение на хищение, возбуждены уголовные дела. Молодого человека проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.