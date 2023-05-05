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НовостиОбщество5 мая 2023 11:55

Житель Мурома отсудил компенсацию за нападение алабая

Хозяин пса должен выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурома обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Выяснилось, что на него по пути домой напал алабай. Собака покусала мужчину и сломала ему лучевую кость. Из-за повреждений у него случились нарушения функции срединного нерва.

Хозяин собаки неоднократно допускал бесконтрольный выгул агрессивной собаки на территории общего пользования. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения соседей в полицию от, а также коллективное обращение жителей улицы Меленковская города Муром.

Судом принято решение о частичном удовлетворении исковых требований, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также возмещение утраченного заработка.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.