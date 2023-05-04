Во дворах Владимира проводят концерты для ветеранов

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4 мая во Владимире начались первые концертные программы, которые традиционно проводятся накануне Дня Победы во дворах домов, где живут участники и ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и узники фашистских концлагерей.

Сегодня выездные поздравления принимают ветераны Ленинского и Октябрьского районов. В частности, в Ленинском районе во дворе дома №42 по ул. Диктора Левитана артистическая бригада муниципального Культурно-досугового комплекса и учащиеся школы №43 поздравили ветерана Владимира Васильевича Коробчевского.

Когда началась Великая Отечественная война, Владимиру Васильевичу было 12 лет. 15-летним юношей он поступил в мореходное училище и в 1944-1945 годах юнгой служил на торговых кораблях, участвовал в доставке военных грузов из США и Канады по ленд-лизу во Владивосток. В 1945 году 16-летний Владимир Коробчевский был участником двух морских десантов во время войны с Японией, был награжден орденом «Отечественная война» II степени и медалью «За победу над Японией». Владимир Васильевич - Заслуженный работник торгового флота СССР, в мирное время работал капитаном буксира на Тихоокеанском флоте.

Владимир Васильевич принимал поздравления, стоя на лоджии своей квартиры. Вместе с ним концерт слушали жители всего дома и многих соседних домов.

Сегодня в Ленинском и Октябрьском районах музыкальные поздравления ветеранов будут проходить весь день. Концерты во дворах домов, где живут ветераны Фрунзенского района, запланированы на 5 и 8 мая.