В Гороховце открыли памятник десантному мотоботу

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3 мая, в преддверии 78-й годовщины Великой Победы, в Гороховце торжественно открыли Аллею и сквер воинской славы гороховецких судостроителей с памятником десантному мотоботу.

С проектом благоустройства этой территории Гороховец победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. На реализацию проекта было направлено 98 миллионов рублей.

Смотровые площадки, удобные пешеходные дорожки, информационные стенды о подвигах местных судостроителей, а также памятник десантному мотоботу – такой предстала обновленная территория. Идея всего проекта – рассказать потомкам о подвиге земляков.

В октябре 1941 года Гороховецкий судостроительный завод получил большой заказ на постройку десантных мотоботов. И уже летом 1942 года первые из них сошли со стапелей предприятия. Всего было выпущено 178 десантных ботов. Именно эти небольшие корабли выдержали основную тяжесть десантных операций на Черном море, пройдя под огнем противника из-под Новороссийска до Керчи. Эта техника помогала нашим бойцам также в боях на Волге, Дону, в Азовском море и на Дальнем Востоке.

Александр Авдеев подчеркнул, что проекты благоустройства будут развивать Гороховец как исторический город и привлекать все больше туристов.