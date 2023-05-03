Во Владимире появятся "карманные парки" и "умные остановки"

На проспекте Ленина идут работы по благоустройству нового сквера Фото: Виктория СУХОВА

Город Владимир принимает участие в новой масштабной программе по благоустройству - «Пять шагов для городов». В рамках этой программы планируется реализовать нескольких проектов, сообщил в своем телеграме мэр Дмитрий Наумов.

Первый - "Карманные парки". Речь идет о благоустройство сквера в районе д. 53 на проспекте Ленина и сквера в районе д. 11,13,15 по ул. Гвардейской.

Второй - "Остановочные павильоны" - установка трех новых остановочных павильонов, которые смело можно назвать «умная остановка». Они включают в себя видеонаблюдение, информирование пассажиров о расписаниях, маршрутах, графиках движения пассажирского транспорта, систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, интерактивные панели.

Кроме того, программа предусматривает благоустройство и усовершенствование и по другим направлениям.