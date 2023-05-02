В Собинке ликвидирован пожар в жилом доме на улице Шатурской

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 23.44 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем доме в Собинке по адресу: улица Шатурская, 30.

На место выехали 15 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их приезда внутри частного жилого дома было много дыма, при этом огонь грозил перекинуться на соседей.

Одно звено газодымозащитников направилось на тушение пожара, который был локализован и ликвидирован на площади 45 квадратных метров. Огню не дали перейти на другие строения, никто из людей не пострадал.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.