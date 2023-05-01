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НовостиПроисшествия1 мая 2023 12:04

В Судогодском районе в поселке Тюрмеровка сгорел жилой дом барачного типа

Происшествие случилось поздно вечером 30 апреля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.50 диспетчеры Судогодского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о горящем жилом доме в поселке Тюрмеровка на улице Муромская, 1.

На место ЧП выехали 12 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах, к моменту их прибытия из-за позднего вызова открытым пламенем горела крыша дома.

Пожарные локализовали и ликвидировали пожар на площади 180 квадратных метров, никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.