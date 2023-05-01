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НовостиОбщество1 мая 2023 8:29

В Коврове прокуратура обнаружила нарушение в работе автосервиса

Надзорное ведомство провело проверку в сфере промышленной безопасности
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова проверен автосервис местного предпринимателя, расположенный на улице Еловая.

Установлено, что для отопления и горячего водоснабжения хозяин автосервиса использует сеть газораспределения, являющуюся опасным производственным объектом. При этом, вопреки требованиям закона, сеть эксплуатируется при отсутствии лицензии на деятельность в области промышленной безопасности и договора обязательного страхования ответственности, а также без регистрации в госреестре опасных производственных объектов.

Чтобы не делать всего этого, владелец авотсервиса зарегистрировал сеть газораспределения на частное лицо.

В связи с тем, что эксплуатация такого объекта создает опасность для окружающих, прокуратура направила иск в Ковровский городской суд, потребовав запретить эксплуатацию сети до оформления необходимой документации. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.