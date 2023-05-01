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НовостиЗдоровье1 мая 2023 6:32

Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 49 человек

Такие сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 1 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с 15 заразившимися, на втором месте Ковровский и Гусь-Хрустальный районы, где заболело по шесть человек, на третьем месте Муромский район с четырьмя заразившимися.

В Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах подтверждено по два, в Судогодском, Собинском, Гороховецком, Вязниковском и Селивановском районах, а также в Радужном по одному случаю.

В Петушинском и Киржачском районах новых заболевших не выявлено.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 185152 случая заражения коронавирусом.