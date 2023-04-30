Во Владимирской области 30 апреля коронавирус подтвержден у 50 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 30 апреля лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

13 случаев во Владимире, 7 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Муромском, 4 - в Ковровском, по 3 - в Кольчугинском и Суздальском районах, по 2 заболевших в Александровском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском и Селивановском районах и Радужном, по 1 случаю в Юрьев-Польском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185103 случая заболевания (51248 сл. в г. Владимире, 20114 сл. в Муромском, 21917 сл. в Ковровском, 6555 сл. в Петушинском, 8886 сл. в Кольчугинском, 11259 сл. в Александровском, 7401 сл. в Юрьев-Польском, 16712 сл. в Гусь-Хрустальном, 1770 сл. в Судогодском, 3675 сл. в Собинском, 2114 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4303 сл. в Камешковском, 3414 сл. в Гороховецком, 4709 сл. в Меленковском, 6216 сл. в Вязниковском, 6425 сл. в Суздальском, 2406 сл. в Селивановском).