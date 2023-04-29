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НовостиОбщество29 апреля 2023 12:58

Накануне Дня пожарной охраны во Владимирской области чествовали представителей МЧС

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

30 апреля отмечается День пожарной охраны Российской Федерации. В преддверии этой даты – 28 апреля на Соборной площади города Владимира состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию.

В этом году присягу приняли 24 человека. А всего сегодня в подразделениях МЧС России Владимирской области несут службу более 2400 человек. В 2022 году они ликвидировали более 3000 пожаров, более 300 природных пожаров.

В ходе мероприятия медалями «За отвагу на пожаре» были награждены старший пожарный пожарно-спасательной части №26 (г. Суздаль) Степан Никешин, водитель пожарно-спасательной части №15 (г. Муром) Евгений Клюев, пожарные пожарно-спасательной части №15 (г. Муром) Андрей Клоков и Александр Галкин. Их наградили за отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении природных пожаров на территории Нижегородской области в 2021 году.

Медалями МЧС России «За спасение на пожаре» были награждены начальник караула Валерий Чугунов и водитель пожарного автомобиля пожарно-спасательной части №29 (г.Александров) Кирилл Кириллов. В октября 2022 года сотрудники спасли жизни женщины и ребёнка на пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Струнино.