Накануне Дня пожарной охраны во Владимирской области чествовали представителей МЧС

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

30 апреля отмечается День пожарной охраны Российской Федерации. В преддверии этой даты – 28 апреля на Соборной площади города Владимира состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию.

В этом году присягу приняли 24 человека. А всего сегодня в подразделениях МЧС России Владимирской области несут службу более 2400 человек. В 2022 году они ликвидировали более 3000 пожаров, более 300 природных пожаров.

В ходе мероприятия медалями «За отвагу на пожаре» были награждены старший пожарный пожарно-спасательной части №26 (г. Суздаль) Степан Никешин, водитель пожарно-спасательной части №15 (г. Муром) Евгений Клюев, пожарные пожарно-спасательной части №15 (г. Муром) Андрей Клоков и Александр Галкин. Их наградили за отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении природных пожаров на территории Нижегородской области в 2021 году.

Медалями МЧС России «За спасение на пожаре» были награждены начальник караула Валерий Чугунов и водитель пожарного автомобиля пожарно-спасательной части №29 (г.Александров) Кирилл Кириллов. В октября 2022 года сотрудники спасли жизни женщины и ребёнка на пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Струнино.