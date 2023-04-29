Во Владимирской области 29 апреля 2023 года коронавирусом заболели 53 человека

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 16 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 4 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185053 случая заболевания (51235 сл. в г. Владимире, 20108 сл. в Муромском, 21913 сл. в Ковровском, 6555 сл. в Петушинском, 8883 сл. в Кольчугинском, 11257 сл. в Александровском, 7400 сл. в Юрьев-Польском, 16705 сл. в Гусь-Хрустальном, 1770 сл. в Судогодском, 3675 сл. в Собинском, 2112 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4302 сл. в Камешковском, 3412 сл. в Гороховецком, 4707 сл. в Меленковском, 6214 сл. в Вязниковском, 6422 сл. в Суздальском, 2404 сл. в Селивановском).