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НовостиОбщество29 апреля 2023 5:45

13 больниц Владимирской области готовы предоставить врачей для обучения студентов нового медвуза

27 апреля Губернатор Александр Авдеев провёл рабочее совещание по развитию системы здравоохранения во Владимирской области
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

Главной темой совещания стало создание в регионе филиала Приволжского исследовательского медицинского университета. Напомним, что филиал ПИМУ будет располагаться в центре Владимира. Из областного бюджета выделено около 180 миллионов рублей на ремонт учебного корпуса и приспособление его под нужды медвуза.

Формируется профессорско-преподавательский состав. В филиале будут преподавать не только педагоги из ПИМУ, вуза со столетней историей, но и доктора наук, кандидаты наук, профессора из Владимирской области: более 70 наших врачей прошли специальное обучение в Нижнем Новгороде, дополнительно запланирована их стажировка на кафедрах университета до конца текущего учебного года.

Также 13 больниц региона предоставили свои базы и врачей для обучения студентов. В частности речь идет об областной психиатрической больнице №2, БСП, ОКБ, онкодиспансере и областном перинатальном центре.

Уже в этом году в филиале будут открыты специалитет и ординатура по 12 специальностям. У нас будут готовить, в частности, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, кардиологов, психиатров, онкологов, неврологов и хирургов. Предусмотрены и платные, и бюджетные места.