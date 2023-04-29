13 больниц Владимирской области готовы предоставить врачей для обучения студентов нового медвуза

Фото Правительства Владимирской области.

Главной темой совещания стало создание в регионе филиала Приволжского исследовательского медицинского университета. Напомним, что филиал ПИМУ будет располагаться в центре Владимира. Из областного бюджета выделено около 180 миллионов рублей на ремонт учебного корпуса и приспособление его под нужды медвуза.

Формируется профессорско-преподавательский состав. В филиале будут преподавать не только педагоги из ПИМУ, вуза со столетней историей, но и доктора наук, кандидаты наук, профессора из Владимирской области: более 70 наших врачей прошли специальное обучение в Нижнем Новгороде, дополнительно запланирована их стажировка на кафедрах университета до конца текущего учебного года.

Также 13 больниц региона предоставили свои базы и врачей для обучения студентов. В частности речь идет об областной психиатрической больнице №2, БСП, ОКБ, онкодиспансере и областном перинатальном центре.

Уже в этом году в филиале будут открыты специалитет и ординатура по 12 специальностям. У нас будут готовить, в частности, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, кардиологов, психиатров, онкологов, неврологов и хирургов. Предусмотрены и платные, и бюджетные места.