Фильм о владимирском Централе стал победителем Московского международного кинофестиваля

Кадр из фильма.

В Москве 27 апреля подвели итоги 45-го Московского международного кинофестиваля. И, когда жюри объявляло победителей, прозвучала и Владимирская область.

«Серебряного Святого Георгия» за лучший фильм конкурса документального кино получила лента "История российских тюрем. Владимирский Централ". Приз получила режиссер документального фильма Юлия Бобкова.

В фильме авторы показывают документальный портрет одной из самых известных российских тюрем. Героями фильма стали сотрудники, заключенные и ветераны, которые когда-то вели надзор за сыном Сталина Василием, певицей Лидией Руслановой, криминальными авторитетами. Как заявляют авторы, герои фильма "размышляют о ценностях жизни и смерти, исправлении, любви, родине и пытаются найти ответ на один из главных вопросов: а какой суд самый справедливый".

Тюрьма во Владимире была основана еще при Екатерине II, однако свое известное название получило лишь в 1906 году. Изначально была ориентирована чисто на политзаключенных, однако позже стала обычной тюрьмой.