Во владимирском медвузе будут преподавать педагоги из Нижнего Новгорода и местные врачи

фото регионального Правительства

27 апреля прошло совещание, посвященное открытию медвуза. Напомним, что филиал ПИМУ будет находиться в центре города. На ремонт учебного корпуса и другие нужды было выделено около 180 миллионов из областного бюджета.

Ремонт в учебном здании идет полным ходом, определены 50 мест в общежитии для иногородних студентов. Формируется профессорско-преподавательский состав. В филиале будут преподавать не только педагоги из ПИМУ, но и доктора наук, кандидаты наук, профессора из Владимирской области: более 70 наших врачей прошли специальное обучение в Нижнем Новгороде. 11 государственных и 2 частные больницы региона предоставили свои базы и врачей для обучения студентов.

Уже в этом году в филиале будут открыты специалитет и ординатура по 12 специальностям, в том числе дефицитным. Будут готовить, в частности, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, кардиологов, психиатров, онкологов, неврологов и хирургов.

Предусмотрены и платные, и бюджетные места. Помимо квоты Минздрава России, предусмотрена возможность создания целевых мест с областным финансированием. Это и места для целевиков, которые после обучения должны будут отработать в регионе несколько лет в государственных медучреждениях. Сейчас запрошены дополнительные места в ординатуре по дефицитным для региона специальностям.

Губернатор подтвердил: «Готовы часть мест оформить как целевые с закреплением финансирования. Пункт приема документов должен быть открыт во Владимире. Сотрудники филиала и волонтёры будут помогать абитуриентам в оформлении документов, консультировать по возникающим вопросам».