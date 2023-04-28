Во Владимирской области 28 апреля коронавирус подтвержден у 55 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 апреля лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

19 случаев во Владимире, 8 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Муромском, 4 - в Ковровском, по 3 заболевших в Кольчугинском и Меленковском районах, по 2 случая в Собинском, Камешковском, Гороховецком, Суздальском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Юрьев-Польском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185000 случаев заболевания (51219 сл. в г. Владимире, 20103 сл. в Муромском, 21908 сл. в Ковровском, 6554 сл. в Петушинском, 8879 сл. в Кольчугинском, 11256 сл. в Александровском, 7397 сл. в Юрьев-Польском, 16700 сл. в Гусь-Хрустальном, 1770 сл. в Судогодском, 3674 сл. в Собинском, 2111 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4301 сл. в Камешковском, 3408 сл. в Гороховецком, 4705 сл. в Меленковском, 6214 сл. в Вязниковском, 6420 сл. в Суздальском, 2402 сл. в Селивановском).