Во Владимирской области усилят работу передвижных камер фотовидеофиксации

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, в выходные дни, а также 1, 6, 7, 8 и 9 мая будут привлечены дополнительные передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые станут работать по графику, согласованному с ГИБДД.

Выставят их не в случайных местах. В ЦБДД региона отметили, что в апреле на проходящих через область дорогах отмечен резкий рост числа ДТП, в результате которых шесть человек погибло и 15 ранено.

В связи с этим передвижные камеры в майские праздники поставят на наиболее аварийных и опасных участках федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо».