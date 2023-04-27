В Муромском районе до сих пор не приступили к ремонту моста

фото областной прокуратуры

Первый заместитель прокурора области Андрей Жугин посетил мост через реку Илевна на автомобильной дороге «Владимир-Муром»-Зарослово в Муромском районе.

11 ноября прошлого года между ГБУ «Владупрадор» и ООО «АКМАСТРОЙ» был заключен контракт на выполнение работ по ремонту моста. До 30 марта этого года подрядчик должен был выполнить ряд работ: размещение временных зданий и сооружений; устройство временного объезда, в том числе, монтаж конструкций временного моста; завоз основных конструкций (арматурные изделия, сваи). Однако по состоянию на 25 апреля компания к выполнению работ не приступила. По результатам проверки подрядной организации внесено представление, сообщает областная прокуратура.

Напомним, что в прошлом году тем же подрядчиком осуществлялся ремонт моста через реку Илевна на автомобильной дороге Лазарево-Иваньково. Работы подрядной организацией вовремя завершены не были. Тогда подписание акта выполненных работ при фактическом их незавершении послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье "служебный подлог", расследование которого находится на контроле Муромской городской прокуратуры.