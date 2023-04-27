Во Владимирской области 27 апреля 2023 года коронавирус выявили у 57 человек

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 15 сл. в г.Владимире, 8 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Собинском, 3 сл. в г. Радужный, 4 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184945 случаев заболевания (51200 сл. в г. Владимире, 20097 сл. в Муромском, 21904 сл. в Ковровском, 6554 сл. в Петушинском, 8876 сл. в Кольчугинском, 11256 сл. в Александровском, 7396 сл. в Юрьев-Польском, 16692 сл. в Гусь-Хрустальном, 1770 сл. в Судогодском, 3672 сл. в Собинском, 2109 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4299 сл. в Камешковском, 3406 сл. в Гороховецком, 4702 сл. в Меленковском, 6214 сл. в Вязниковском, 6418 сл. в Суздальском, 2401 сл. в Селивановском).