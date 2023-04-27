Во Владимирской области увеличилось количество отравлений алкоголем

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в первом квартале текущего года количество экстренных извещений о случаях острых отравлений спиртным увеличилось.

Если год назад за это время было отмечено 60 случаев, то в первые три месяца 2023 года произошло уже 102 случая отравлений алкоголем. При этом количество летальных исходов выросло более чем на 36 процентов — с 47 до 64 случаев.

Чаще всего жители региона травятся алкоголем в Гусь-Хрустальном районе, где отравилось 26 человек, причем восемь человек умерло. В Коврове и Ковровском районе с показателем в 19 случаев, из которых восемь смертельные, а также во Владимире, где в больницы с отравлением попало 13 граждан, причем девять из них скончалось.

Мужчины травятся почти в пять раз чаще женщин, а основной причиной происходящего врачи называют употребление суррогатов, метанола и неучтенных спиртов. При этом 80 процентов всех случаев летальных исходов от химических отравлений дают именно последствия употребления алкоголя.

Ввиду сложившейся ситуации доктора настоятельно рекомендуют не злоупотреблять спиртным, а если выпить все же хочется, покупать алкогольные напитки только в проверенных торговых точках.