Во Владимире военная прокуратура требует заблокировать несколько сайтов

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В Ленинский районный суд Владимира поступил иск от 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680. Надзорное ведомство требует заблокировать информацию, размещенную на нескольких сайтах.

Прокуратура сообщила, что во время мониторинга сайтов в интернете было выявлено размещение информации о продаже боевого огнестрельного оружия без лицензии, разрешения и справок. Данная информация противоречит законодательству РФ. Военная прокуратура просит признать ее запрещенной к распространению на территории РФ.

Судебное заседание пройдет 22 мая.