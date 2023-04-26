В Меленках четверо грабителей дважды за вечер напали на один и тот же дом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Меленковского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по фактам разбоя, незаконного проникновения в жилище и грабежа.

В преступлении обвиняются двое меленковцев и их подруга, а также их приятель из Рязанской области.

По версии следствия, поздно вечером 2 января двое из них явились к дому знакомых и там попытались занять спиртное и сигареты. Однако хозяин отказался впускать пришельцев в дом, за что был избит. После этого незваные гости прошли в комнату и украли алкоголь и табак.

Затем четверо приятелей стали распивать украденное спиртное, но когда напитки закончились, они вновь решили пойти в тот же дом. Тем не менее, ворота оказались заперты, и тогда один из компании перелез через забор и открыл их, а потом четверка разбила стекло на террасе и вошла в жилище.

Налетчики удерживали хозяев и вытащили из холодильника продукты, после чего сбежали. При этом хозяйку один из мужчин несколько раз ударил, причинив ей легкий вред здоровью.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Меленковский районный суд.