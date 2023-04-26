Во Владимирской области 26 апреля коронавирус подтвержден у 54 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

17 случаев во Владимире, 8 - в Ковровском, 7 - в Муромском, 4 - в Юрьев-Польском, по 3 - в Камешковском и Гороховецком районах, по 2 заболевших в Гусь-Хрустальном, Меленковском и Суздальском районах, по 1 случаю в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Вязниковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184888 случаев заболевания (51185 сл. в г. Владимире, 20089 сл. в Муромском, 21899 сл. в Ковровском, 6553 сл. в Петушинском, 8875 сл. в Кольчугинском, 11255 сл. в Александровском, 7394 сл. в Юрьев-Польском, 16686 сл. в Гусь-Хрустальном, 1770 сл. в Судогодском, 3670 сл. в Собинском, 2106 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4295 сл. в Камешковском, 3405 сл. в Гороховецком, 4700 сл. в Меленковском, 6212 сл. в Вязниковском, 6415 сл. в Суздальском, 2400 сл. в Селивановском).