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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:14

Во Владимире на улице Мира хотят засыпать один из прудов

На его месте сделают парковку
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Иллюстрация проекта 2020 года

Иллюстрация проекта 2020 года

Мэрия Владимира заказала проект очистки и берегоукрепления прудов в старых садах перед Дворцом детского юношеского творчества на улице Мира. Судя по проекту контракта, опубликованного на сайте госзакупок, администрация готова заплатить за работу до 9 миллионов рублей.

Необходимо провести гидротехническое обследование будущего парка, выполнить геодезические, геологические и экологические изыскания. Также подрядчик должен продумать архитектурное оформление с учетом застройки. В проекте должны быть: набережная со спуском к воде и причалами для лодок протяженность ориентировочно 1 600 метров, прогулочные дорожки вдоль прудов, места кратковременного отдыха, пирс для организации проката лодок, катамаранов, иных плавательных средств, благоустройство зоны родника, а также освещение территории, видеонаблюдение, Wi-Fi, декоративное и ландшафтное освещение.

Однако, судя по контракту, один из трех прудов засыпят. На его месте сделают парковку, «презентационно-въездную зону» и входную группу.

Подрядчика определят 12 мая. Он должен подготовить проект не позднее 29 ноября.