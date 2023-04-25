Во Владимире на улице Мира хотят засыпать один из прудов

Иллюстрация проекта 2020 года

Мэрия Владимира заказала проект очистки и берегоукрепления прудов в старых садах перед Дворцом детского юношеского творчества на улице Мира. Судя по проекту контракта, опубликованного на сайте госзакупок, администрация готова заплатить за работу до 9 миллионов рублей.

Необходимо провести гидротехническое обследование будущего парка, выполнить геодезические, геологические и экологические изыскания. Также подрядчик должен продумать архитектурное оформление с учетом застройки. В проекте должны быть: набережная со спуском к воде и причалами для лодок протяженность ориентировочно 1 600 метров, прогулочные дорожки вдоль прудов, места кратковременного отдыха, пирс для организации проката лодок, катамаранов, иных плавательных средств, благоустройство зоны родника, а также освещение территории, видеонаблюдение, Wi-Fi, декоративное и ландшафтное освещение.

Однако, судя по контракту, один из трех прудов засыпят. На его месте сделают парковку, «презентационно-въездную зону» и входную группу.

Подрядчика определят 12 мая. Он должен подготовить проект не позднее 29 ноября.