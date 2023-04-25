Строительство школы в Покрове идет с отставанием

фото регионального Правительства

24 апреля губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Петушинский район. Он побывал на стройплощадке школы в Больничном проезде и оценил ход возведения объекта. Появление нового учреждения на 1100 мест позволит преодолеть двухсменность в Покрове, а главное – решить вопрос с безопасностью детей: сейчас ребята из этого района ходят в школу за трассой М-7.

«Объект непростой: пришлось дорабатывать проект, решать ряд проблем, связанных с удорожанием материалов. Есть небольшое отставание, тем не менее строительная компания работает в графике. С учетом того, что проделана большая работа и летом будет вестись благоустройство территории параллельно с формированием спортивного ядра и переходом на внутреннюю отделку, основная часть работ будет закончена в ближайшие 3-4 месяца. Рассчитываем, что до конца года подрядчик с задачей справится», – подчеркнул губернатор.