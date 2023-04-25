Во Владимире дети-инвалиды не получили компенсации за средства реабилитации

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку по обращениям местных жителей.

В ходе проверки установлено, что Отделением Фонда пенсионного и социального страхования региона двоим детям-инвалидам не выплатили компенсации после того, как семьи за собственный счет купили технические средства реабилитации.

Также в отношении одного из детей оказалось вынесено решение о выдаче электронного сертификата, дающего право на приобретение таких средств реабилитации, однако по факту его не выдали.

По итогам проверки руководителю Отделения Фонда было внесено представление, которое было признано обоснованным. В итоге все дети получили необходимые выплаты, а также сертификат.