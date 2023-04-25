Во Владимире высадят больше 320 тысяч цветов

фото с сайта городской администрации

Во Владимире специалисты муниципального МКУ «Благоустройство» приступили к высадки цветов в городские клумбы.

В этом году к высадке подготовлено более 320 тысяч саженцев цветов более чем 30 сортов: петунья, тагетис (бархатцы), сальвия, виола, астры, цинии, георгины однолетние и другие. 260 тысяч из этих саженцев выращено в муниципальной теплице.

25 апреля специалисты высаживают первые весенние цветы на ул. Большой Нижегородской у монумента «Крылья». В сквере высаживались цветы сорта «Виола» (анютины глазки). Эти цветы достаточно легко переносят низкие температуры, и даже заморозки.

На центральных улицах и площадях города высадку цветов планируется завершить к Дню Победы. В первую очередь, будут украшены цветочными композициями клумбы на Садовой площади и на площади Победы, а на ул. Большой Московской выставят вазоны.

Всего в этом году цветочная рассада будет высажена в 56 цветниках и клумбах города на общей площади около 6 тысяч кв. м. Также будет организовано 42 цветника вертикального озеленения и выставлено 417 вазонов.