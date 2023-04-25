В Кольчугино мужчина стрелял в полицейских из пневматического пистолета

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Кольчугинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на применение насилия в отношении представителей власти при исполнении, не опасного для жизни и здоровья.

По версии следствия, вечером 18 февраля текущего года двое нетрезвых мужчин пришли в магазин «Ярче» города Кольчугино, где купили еще алкоголь, и начали распивать его в холле магазина. При этом у обоих при себе оказались пистолеты — у одного страйкбольный, похожий на пистолет Макарова, а у другого пневматический.

Бдительные сотрудники магазина сообщили о вооруженных клиентах в полицию, и вскоре прибывший наряд задержал того, который имел похожий на ПМ пистолет.

В это время его приятель находился на углу дома №15 по улице Ленина и наблюдал, как его друга сажают в служебную машину, куда его поместили для составления административного материала.

Будучи недовольным действиями полицейских, кольчугинец дважды выстрелил в их сторону из своего пневматического пистолета, но промахнулся и попал в заднюю дверь машины. Тут он испугался, что его заметили, и попытался убежать, но был задержан.

Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Кольчугинский городской суд.