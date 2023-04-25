Во Владимирской области 25 апреля коронавирус подтвержден у 52 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 25 апреля лабораторно подтверждено 52 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

14 случаев во Владимире, 9 - в Муромском, 6 - в Ковровском, 4 - в Камешковском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 2 заболевших в Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Меленковском районах и Радужном, по 1 случаю в Петушинском, Судогодском, Гороховецком, Вязниковском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184834 случая заболевания (51168 сл. в г. Владимире, 20082 сл. в Муромском, 21891 сл. в Ковровском, 6552 сл. в Петушинском, 8874 сл. в Кольчугинском, 11254 сл. в Александровском, 7390 сл. в Юрьев-Польском, 16684 сл. в Гусь-Хрустальном, 1770 сл. в Судогодском, 3670 сл. в Собинском, 2105 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4292 сл. в Камешковском, 3402 сл. в Гороховецком, 4698 сл. в Меленковском, 6211 сл. в Вязниковском, 6413 сл. в Суздальском, 2399 сл. в Селивановском).