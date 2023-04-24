В Ковровском районе за плохой вывоз мусора оштрафуют регоператора

фото из телеграма Александра Авдеева

На прошлой неделе в региональном Правительстве разбирали проблему вывоза мусора. Объемы отходов в апреле - мае увеличиваются в 2-3 раза, и не все региональные операторы оказались к этому готовы. Глава региона потребовал нарастить количество техники и бригад как минимум до середины мая. Александр Авдеев запустил с проверками чистоты инспекцию административно-технического надзора.

«Регоператоры нарастили ресурс, но не везде достаточно. Так, «Биотехнологии» увеличили количество мусоровозов всего на 5 единиц, бригады – на 12 человек, их перевозчики по-прежнему забирают ТКО с контейнерных площадок не чаще одного раза в сутки. Этого мало! Фиксируем массу нарушений графика вывоза отходов. В ответ включаем штрафы», - написал в своем телеграме Александр Авдеев.

Операторов, перевозчиков и управляющие компании, допустивших непорядок, привлекут к ответственности. Уже инициировано административное производство в отношении «ЭкоГрада» за неоказание услуги по вывозу ТКО в Коврове и Ковровском районе.