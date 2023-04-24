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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:15

В Ковровском районе за плохой вывоз мусора оштрафуют регоператора

Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграма Александра Авдеева

фото из телеграма Александра Авдеева

На прошлой неделе в региональном Правительстве разбирали проблему вывоза мусора. Объемы отходов в апреле - мае увеличиваются в 2-3 раза, и не все региональные операторы оказались к этому готовы. Глава региона потребовал нарастить количество техники и бригад как минимум до середины мая. Александр Авдеев запустил с проверками чистоты инспекцию административно-технического надзора.

«Регоператоры нарастили ресурс, но не везде достаточно. Так, «Биотехнологии» увеличили количество мусоровозов всего на 5 единиц, бригады – на 12 человек, их перевозчики по-прежнему забирают ТКО с контейнерных площадок не чаще одного раза в сутки. Этого мало! Фиксируем массу нарушений графика вывоза отходов. В ответ включаем штрафы», - написал в своем телеграме Александр Авдеев.

Операторов, перевозчиков и управляющие компании, допустивших непорядок, привлекут к ответственности. Уже инициировано административное производство в отношении «ЭкоГрада» за неоказание услуги по вывозу ТКО в Коврове и Ковровском районе.