Обочины дорог Владимирской области обработают от борщевика Сосновского

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Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, в регионе на обследованных участках региональных и межмуниципальных дорог проведут гербициднут обработку борщевика Сосновского. Подрядчикам ГУП «ДСУ-3» предстоит обработать 541 гектар очагов этого сорняка на 142 участках трасс в 15 районах региона.

Для этого ДСУ-3 закупило семь спецмашин, а в целом обработку проведут при помощи девяти опрыскивателей. Причем опрыскивать борщевик станут дважды, как только он вырастет до 30 сантиметров.

Обработка раствором поражает корневую систему борщевика с последующей ее гибелью в течение 1-2 месяцев. Также предотвращается дальнейшее распространение борщевика.